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Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 16 59 минут назад
Польша выступает против "Северного потока — 2", так как сама хочет стать энергетическим центром для Европы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"В Восточной Европе, как говорят критики России в Германии и в США, не приветствуют сближения (Москвы и Берлина — ред.). Важную роль тут играют и солидные экономические интересы: Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы и поэтому выступает против "Северного потока — 2". Я не хочу вдаваться в подробности российско-польских отношений. Но мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве. К сожалению, среди польской элиты очень распространена антироссийская рефлексия", — заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung (номер за среду).

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.
В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
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В мире , Видео , Сергей Нечаев , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Газпром , ЕС , Shell
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