"В Восточной Европе, как говорят критики России в Германии и в США, не приветствуют сближения (Москвы и Берлина — ред.). Важную роль тут играют и солидные экономические интересы: Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы и поэтому выступает против "Северного потока — 2". Я не хочу вдаваться в подробности российско-польских отношений. Но мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве. К сожалению, среди польской элиты очень распространена антироссийская рефлексия", — заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung (номер за среду).