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Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913

RT на русскомиещё 5
1 час назад
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Грузии возросло на 218 и достигло 3913.
Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913
Фото: © Felix Kästle/dpa globallookpress.com© Felix Kästle/dpa globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт, информирующий о распространении инфекции.
Общее число летальных исходов в Грузии составило 22.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1574 пациента с коронавирусом.
9 сентября Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
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