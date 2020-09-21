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Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении 

Lenta.ru и ещё 3 50 минут назад
В Белоруссии заявили о беспрецедентном внешнем давлении
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением», — сказал Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, комментируя ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов.

Головченко отметил важность визита Кожемяко. «Курс на построение дружеских, партнерских отношений с регионами Российской Федерации является очень важным», — отметил белорусский премьер.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком заявил, что Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю.
Первые акции протеста жестко разгонялись. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. Большинство членов его президиума арестованы или покинули Белоруссию. Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко и других должностных лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим в стране стоит Запад.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Роман Головченко , Александр Лукашенко , Олег Кожемяко , Европарламент , Центризбирком России , ИА Sputnik , Приморский Край
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