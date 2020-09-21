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Власти Китая выявили коронавирус на упаковке кальмаров из России 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Китай нашел коронавирус на кальмарах из России
Фото: Газета.Ru
Власти китайского города Чанчунь обнаружили коронавирусную инфекцию на одной из упаковок щупалец кальмаров, доставленных из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Отмечается, что вирус выявили в пятницу, 18 сентября, в районе Куаньчэн в ходе проверки одной из пищевых компаний. 19 сентября после еще одной проверки тест вновь оказался положительным.
В дальнейшем власти проверили все складские запасы на наличие нуклеиновой кислоты, а также были протестированы люди, которые могли иметь контакт с продукцией. Все взятые пробы дали негативный результат.
Китайские власти призвали население внимательно покупать замороженные морепродукты.
Информации о возможном запрете ввоза продукции данной компании из России не приводится.
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В мире , Китай
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