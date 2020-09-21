Глава минздрава Чехии покинул пост

Глава минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

"После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения", — заявил Войтех журналистам.

Он добавил, что тем самым он хочет освободить простор для новых решений по борьбе с распространением коронавируса. По словам Войтеха, он уже проинформировал об этом премьера Андрея Бабиша

Бабиш 18 сентября заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр "должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал".

В последние недели в Чехии резко возросло число заболевших коронавирусом. В четверг число новых больных достигло 3130 человек, что было наивысшим показателем среди всех стран Центральной Европы. Многие политики страны, прежде всего, оппозиционные, считали, что минздрав опаздывает с принятием важных решений в борьбе с эпидемией.

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