Украине спрогнозировали ужасную ситуацию из-за COVID

Специалист отметил, что сейчас в стране не хватает медицинских коек, а, к примеру, детские сады и школы не обеспечены эффективной вентиляцией, что повышает шансы распространения коронавируса.

«Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», — отметил качественные характеристики медицины эксперт.

Александрин в интервью «Обозревателю» отметил, что врачи работают «за нищенские зарплаты» и не видят никакой поддержки государства в трудный период пандемии.

«Врачи — не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток», — заметил эпидемиолог.

Врач также посетовал на плохую ситуацию с мерами борьбы в стране — плотность проезда в общественном транспорте, прочие социальные проблемы, слабое обеспечение медперсонала масками и аппаратами ИВЛ.