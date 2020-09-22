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Украине спрогнозировали ужасную ситуацию из-за коронавируса 

Общественная служба новостей и ещё 14 1 час назад
Украине спрогнозировали ужасную ситуацию из-за COVID
Фото: Twitter
Украину может ждать сценарий Италии во времена самого худшего этапа пандемии коронавируса, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
Специалист отметил, что сейчас в стране не хватает медицинских коек, а, к примеру, детские сады и школы не обеспечены эффективной вентиляцией, что повышает шансы распространения коронавируса.

«Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», — отметил качественные характеристики медицины эксперт.

Александрин в интервью «Обозревателю» отметил, что врачи работают «за нищенские зарплаты» и не видят никакой поддержки государства в трудный период пандемии.

«Врачи — не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток», — заметил эпидемиолог.

Врач также посетовал на плохую ситуацию с мерами борьбы в стране — плотность проезда в общественном транспорте, прочие социальные проблемы, слабое обеспечение медперсонала масками и аппаратами ИВЛ.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Минздрав назвал заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом. К этим заболеваниям врачи отнесли гипертензию, сахарный диабет и ожирение.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Александрин , Минздрав РФ
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