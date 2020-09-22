Меркель призвала реформировать ООН 

По ее мнению, в организации не хватает командного духа и Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике, передает Deutsche Welle.

Политик подчеркнула, что в Совбезе часто блокируются важные решения, и добавила, что эффективность организации зависит от степени единства ее членов. По ее словам, глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях, как, например, в ситуации с пандемией коронавируса.

Меркель уточнила, что ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом.

Также канцлер ФРГ осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях.

По словам Меркель, ООН должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами 21 века. Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете безопасности», добавила она.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых пятью странами. Эрдоган заявлял о подобной необходимости и на предыдущих заседаниях ГА ООН.