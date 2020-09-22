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Меркель призвала реформировать ООН 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 24 1 час назад
Меркель призвала реформировать ООН
Фото: РИА Новости
Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформе для дальнейшего развития, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю 75-й годовщины ООН. По ее мнению, глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях.
По ее мнению, в организации не хватает командного духа и Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике, передает Deutsche Welle.
Политик подчеркнула, что в Совбезе часто блокируются важные решения, и добавила, что эффективность организации зависит от степени единства ее членов. По ее словам, глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях, как, например, в ситуации с пандемией коронавируса.
Меркель уточнила, что ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом.
Также канцлер ФРГ осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях.
По словам Меркель, ООН должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами 21 века. Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете безопасности», добавила она.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых пятью странами. Эрдоган заявлял о подобной необходимости и на предыдущих заседаниях ГА ООН.
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В мире , Ангела Меркель , Совбез ООН , ООН , Deutsche Welle , Германия
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