Виноват COVID-19: Трамп занимается «шельмованием» КНР

"Это ужасная вещь. Но мы не закрываем страну, мы хорошо работаем в плане открытия страны (экономического восстановления после введенных из-за пандемии санитарных ограничений — прим. ТАСС), рынки растут, — отметил глава Белого дома. — Если бы мы не действовали верно, было бы 2,5 или 3 млн смертей. Эта ужасная вещь [пандемия] не должна была когда-либо произойти. Китай позволил этому случиться, просто помните об этом".