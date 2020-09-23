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Трамп вновь обвинил Китай в начале пандемии COVID-19 

ТАСС и ещё 32 10 минут назад
Виноват COVID-19: Трамп занимается «шельмованием» КНР
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп на фоне увеличения числа смертей пациентов с коронавирусом в стране до 200 тыс. призвал во вторник помнить, что пандемия пришла из Китая.

"Думаю, если бы мы не действовали надлежащим образом, правильно, то было бы 2,5 млн смертей, — сказал он журналистам перед поездкой в штат Пенсильвания. — Цифры были бы значительно больше

Вы видели мое выступление для Генеральной Ассамблеи ООН, Китай должен был остановить [коронавирус] на своих границах, не позволить вирусу распространиться по всему миру".

"Это ужасная вещь. Но мы не закрываем страну, мы хорошо работаем в плане открытия страны (экономического восстановления после введенных из-за пандемии санитарных ограничений — прим. ТАСС), рынки растут, — отметил глава Белого дома. — Если бы мы не действовали верно, было бы 2,5 или 3 млн смертей. Эта ужасная вещь [пандемия] не должна была когда-либо произойти. Китай позволил этому случиться, просто помните об этом".

Трамп, выступая в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии ГА ООН, заявил, что организации следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии. Американский лидер и прежде много раз обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения вспышки заболевания.
При этом ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".
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Комментарии 1
В мире , США , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Китай
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