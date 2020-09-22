Запад испытывает тревогу по поводу того, что Москва получила запросы уже от 14 стран на поставку 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса. Политики считают, что РФ таким образом может превратить вакцину в «инструмент мягкой силы», чтобы привлечь другие страны на свою сторону.

Мексику, На данный момент Россия заключила соглашения о поставках вакцины в десяток с лишним стран Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, благодаря чему вполне может приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния на международной арене. Также официальные лица утверждают, что достигнуто предварительное соглашение о поставках препарата в Бразилию Саудовскую Аравию и Индию, пишет Wall Street Journal.

Вакцина под названием «Спутник V», названная по аналогии с космическим аппаратом, который был запущен в космос раньше американского, получила одобрение российских властей, хотя Запад выразил сомнение по поводу столь скоропалительного решения, уверяет автор. При этом у себя в стране Россия планирует провести массовую вакцинацию до конца года.

Американцы отметили, что США вряд ли воспользуются российской или китайской вакцинами, поскольку испытания ещё не завершены и использование препарата чревато новой волной коронавируса. Но кампания Москвы по распространению вакцины за рубежом подчёркивает, что президент Владимир Путин стремится сделать Россию основным игроком «в глобальной гонке за лекарством» от коронавируса.

Есть мнение, что вакцина поможет завоевать России сердца и умы незападных стран и повысит её геополитическое влияние, — цитирует издание бывшего российского дипломата и политического аналитика из Москвы Владимира Фролова.

Чтобы удовлетворить спрос зарубежных потребителей, Россия намерена передать технологию производственным центрам в Индии, Бразилии и Южной Корее, откуда и будет распространяться вакцина. Индия, по предварительным данным, получит 100 млн доз, бразильский штат Баия — 50 млн США, Евросоюз , Япония и Великобритания, в свою очередь, договорились закупить у западных фармакологических компаний порядка 3,7 млрд доз. Это позволит загрузить значительную часть производственных мощностей, что грозит развивающимся странам нехваткой препарата. Последним придётся сотрудничать с фармацевтическими предприятиями богатых стран, поэтому в развивающихся странах возник большой спрос на российскую вакцину, делает вывод автор публикации.