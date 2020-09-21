Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу "Прямой" сообщил украинский вице-премьер Алексей Резников.
По его словам, данной темой поручено заниматься трем должностным лицам — ему, главе МИД Дмитрию Кулебе и так называемому постоянному представителю президента Украины в Крыму Антону Кориневичу.
"Наше видение [вопроса создания площадки] я передал в СНБО, сейчас там исследуют
Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен, в отличие от нашего "нормандского формата", — проинформировал он, не раскрыв других деталей. Говоря о способе "возвращения Крыма", Резников отметил, что "пока это политико-дипломатический путь".
В августе президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока нет "серьезной и эффективной площадки" для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. В июле первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что украинское правительство подготовило "стратегию возвращения Крыма" под свой контроль, но пока не будет ее обнародовать. В свою очередь Кулеба назвал три важных составляющих данного плана: удержание этого вопроса "на стратегической повестке дня", обеспечение "эффективности санкционного режима в отношении Крыма" и поиск дополнительных международных инструментов для "давления на Россию".