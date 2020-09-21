Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма . Об этом в воскресенье в интервью телеканалу "Прямой" сообщил украинский вице-премьер Алексей Резников

По его словам, данной темой поручено заниматься трем должностным лицам — ему, главе МИД Дмитрию Кулебе и так называемому постоянному представителю президента Украины в Крыму Антону Кориневичу

"Наше видение [вопроса создания площадки] я передал в СНБО, сейчас там исследуют

Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен, в отличие от нашего "нормандского формата", — проинформировал он, не раскрыв других деталей. Говоря о способе "возвращения Крыма", Резников отметил, что "пока это политико-дипломатический путь".