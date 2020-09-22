Трамп призовёт ООН «наказать Китай» за коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.

"В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия", — сказал он.

Он также обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус.

К этому он добавил обвинения в том, что Китай загрязняет океаны и ловит чрезмерно много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за "токсичные ртутные" выбросы в объемах, превышающих выбросы любой другой страны.

"Выбросы углерода Китая в два раза превышают выбросы Соединенных Штатов и быстро растут", — сказал Трамп.

Трамп сравнил мобилизацию сил, привлеченных на борьбу с коронавирусом, с усилиями после окончания Второй мировой войны.

"Мы ввязались в ожесточенную борьбу с невидимым противником — китайским вирусом, который забрал бесчисленное количество жизней в 188 странах", — сказал президент США.

Трамп отметил, что три препарата в США находятся в последней стадии клинических испытаний, и заверил, что производство уже идет, чтобы после их одобрения можно было немедленно приступить к распространению.

"Мы победим вирус, мы остановим пандемию", — пообещал Трамп.

Трамп постоянно обвиняет Китай в том, что тот не смог сдержать распространение коронавируса по всему миру. Пекин отвергает подобные обвинения.