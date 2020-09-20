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Греция продлила ограничение на въезд россиян 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Греция продлила ограничение на въезд россиян
Фото: РИА Новости
Власти Греции продлили до 5 октября ограничение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при условии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов с информацией о временном месте проживания в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную правительственную газету.
Еще несколько стран открыли границы для россиян
Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок истекает 21 сентября в 23.59 по московскому времени. Новое решение будет действовать с 00.01 часов 22 сентября по 23.59 часов 5 октября. Въехать в страну жители России могут только воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.
Россия 20 сентября возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты будут выполняться раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится 21 сентября, а с Южной Кореей (Сеул) — 27 сентября.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.
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В мире , Другое , Греция
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