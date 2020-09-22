Лидера протестующих шахтеров арестовали в Белоруссии

Белоруссии 25 суток административного ареста получил один из лидеров протестующих шахтеров, сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает «Интерфакс — Запад».

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ» Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Бокун был арестован за неповиновение законным требованиям должностного лица и нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Накануне рабочий «Беларуськалия» Олег Куделка после ночной смены отказался выходить на поверхность. Он передал записку, в которой перечислил свои требования: отставка гендиректора предприятия, освобождение арестованных членов стачкома, восстановление на работе бастующих коллег, прекращение насилия к протестующим гражданам. Куделку вывели на поверхность, госпитализировали, затем отпустили домой, но вызвали в милицию.

Несколько десятков человек пришли к одному из рудоуправлений «Беларуськалия» поддержать Куделку. Более 20 из них задержали, в том числе Бокуна. Позже всех задержанных отпустили.

В середине августа сотрудники «Беларуськалия» объявляли забастовку, затем большинство из них вышли на работу. К стачкому присоединились около 20 человек. 11 сентября суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии».