В Минске задержаны более 10 протестующих 

Более 10 человек на данный момент задержаны в Минске в ходе протестных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
"В Минске уже более десяти задержанных. Все — за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику", — сказала Чемоданова.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.