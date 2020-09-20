На Украине объяснили, зачем Европе «слабая» Белоруссия 

Европе необходима слабая Белоруссия, чтобы превратить ее народ в «стадо», настроенное против России, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Также Азаров подчеркнул, что пропаганда того, что, если бы не Россия, «жили бы как в Швейцарии», исключала другие мнения на Украине. То же самое, по его словам, ждет и Белоруссию.
Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.
Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».
Напомним, председатель Европарламента Давид Сассоли в среду пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Европарламент. Тихановская уже приняла приглашение.