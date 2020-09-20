Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На Украине объяснили, зачем Европе «слабая» Белоруссия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 31 минуту назад
На Украине объяснили, зачем Европе «слабая» Белоруссия
Фото: Reuters
Европе необходима слабая Белоруссия, чтобы превратить ее народ в «стадо», настроенное против России, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Также Азаров подчеркнул, что пропаганда того, что, если бы не Россия, «жили бы как в Швейцарии», исключала другие мнения на Украине. То же самое, по его словам, ждет и Белоруссию.
Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.
Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».
Напомним, председатель Европарламента Давид Сассоли в среду пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Европарламент. Тихановская уже приняла приглашение.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн
Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Украина , Давид Сассоли , Светлана Тихановская , Николай Азаров , Александр Лукашенко , Европарламент , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Россиянка вернулась домой и нашла трупы детей
Решена судьба «Русского лото» после смерти Борисова
Решена судьба «Русского лото» после смерти Борисова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение