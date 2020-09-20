На Украине объяснили, зачем Европе «слабая» Белоруссия 

«Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Также Азаров подчеркнул, что пропаганда того, что, если бы не Россия, «жили бы как в Швейцарии», исключала другие мнения на Украине. То же самое, по его словам, ждет и Белоруссию.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.