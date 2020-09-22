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В США за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев COVID-19 

Газета.Ru и ещё 11 2 часа назад
В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В США за сутки число новых заражений коронавирусом выросло на 52 070, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 6,8 млн Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.
Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились 6 858 130 человек. Жертвами вируса стали 199 886 пациентов, в том числе 356 за последние сутки.
Днем ранее в Америке было зафиксировано 38 978 случаев COVID-19 и 230 смертей соответственно.
Успешно справились с заболеванием более 2,6 млн американцев.
США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия, на третьем — Бразилия.
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В мире , Джон Хопкинс , США
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