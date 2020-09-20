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На крыше резиденции Лукашенко заметили снайперов 

Lenta.ru и ещё 4 36 минут назад
На крыше резиденции Лукашенко заметили снайперов
Фото: Reuters
На крыше Дворца независимости, который является рабочей резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, заметили снайперов. Внимание на них обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На снимке, опубликованном каналом, видно, что на крыше здания находятся как минимум три человека. Как отмечает «Военный обозреватель», эти специалисты входят в состав Службы безопасности белорусского лидера.
Telegram-канал «Военный обозреватель»
Ранее сообщалось, что к резиденции Лукашенко в преддверии протестных акций, которые должны пройти в Минске в воскресенье, 20 сентября, перебросили военную технику. В частности, в центре белорусской столицы расположили бронированные разведывательно-дозорные машины, грузовики для перевозки личного состава Внутренних войск и автобусы с бойцами ОМОН. При этом площадь Государственного флага оцепили сотрудники силовых структур с автоматами, а у стелы «Минск — город-герой» установили заграждения из колючей проволоки.
Акция протеста под названием «Марш справедливости» запланирована на 14:00 в центральной части проспекта Независимости. Анонс опубликовал Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Степан Путило , Минск
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