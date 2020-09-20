Трамп заменил Совбез ООН правом сильного 

Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана , а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности Европы сопротивляться антииранским санкциям.

Таким образом подтверждается заявление президента Ирана Хасана Роухани о том, что „попытка Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпела крах“. По мнению Роухани, стремление США оказать максимальное давление на Иран привело к максимальной изоляции Вашингтона. Президент Ирана отметил, что США не рассчитывали на провал своих действий в Совбезе ООН, поблагодарив в этой связи Россию и Китай за противодействие санкционным требованиям Вашингтона, передает РИА Новости.

Напомним, в 2015 году Иран и пять государств — постоянных членов Совбеза ООН, включая США приняли „Совместный всеобъемлющий план действий“, регулирующий проблему иранской атомной отрасли, что позволило снять с Ирана международные санкции, введенные ранее. Однако в мае 2018-го американская администрация объявила об одностороннем выходе из договоренности и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

В это воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать „обязательства“ по реализации санкций, Помпео пригрозил „последствиями“ уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Жесткая реакция на эти агрессивные заявления Вашингтона последовала незамедлительно.

Российский МИД назвал их „театральной постановкой“ и попыткой „заставить всех надеть „очки дополненной реальности“ с маркировкой „made in USA“. На Смоленской площади расценили слова Помпео как „серьезный удар по авторитету Совета безопасности, проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом“.

В свою очередь, реагируя на эскападу Помпео, представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель , являющийся также координатором СВПД, заявил, что обязательства по снятию санкций с Ирана будут продолжены вопреки заявлениям Вашингтона.

Главный адресат словесной агрессии Белого дома тоже не отмолчался. МИД Ирана назвал заявление Майкла Помпео „ложью“. А командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пригрозил США „сжечь все базы“, „зачистив регион“ от американского присутствия.

Впрочем, в экспертном сообществе нет эйфории по поводу „провала“ США, которым не удалось добиться одобрения антииранских санкций в Совбезе ООН.

“Никаких способов добиться одобрения американских санкций против Ирана в ООН у Вашингтона нет и заявления Помпео — чисто политическая комбинация, связанная с выборами», — сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

При этом, по мнению эксперта, отношения с европартнерами Белый дом сейчас не волнуют. — считает политолог.

Эксперт уверен, что европейцы, будучи резко против такого самоуправства, «ничего не смогут сделать, поскольку уход США из ядерной сделки ее фактически обессмысливает». По мнению эксперта, на словах европейцы будут несогласны с Вашингтоном, но на практике никто из них не пойдет на экономическое сотрудничество с Ираном против американских запретов. «Решение Трампа выйти из этой договоренности стоит в ряду его действий по снятию с США международных обязательств», — подчеркнул Лукьянов.

«Вашингтон давно назначил себя управляющим миром и хозяином жизни. Все остальные должны делать так, как они скажут, а не согласные с этим будут наказаны. Как? И экономическим удушением и организацией цветных революций, а если не помогает — и прямым военным вторжением», — сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что США уже даже не пытаются искать юридические обоснования в международном праве для своей политики, распространяя на другие страны свою собственную юрисдикцию.

«Они тысячу раз делали такие предупреждения и России, и мы отлично знаем, что они не шутят: отжимают у нас внешние рынки, финансируют и организуют оранжевые революции, конструируют международные скандалы для создания негативного внешнего имиджа страны. По свидетельству руководителя Внешней разведки Сергея Нарышкина, все что происходит в Белоруссии — работа спецслужб США. О каком уважении к ООН со стороны Вашингтона можно здесь говорить?», — задается вопросом Клинцевич.

По его словам, нынешнее заявление Помпео — «это очередная попытка всех запугать и „поставить на место“.

»Ничего нового в этом нет, но ООН стоит задуматься о своей легитимности и значимости в таких ситуациях», — подчеркнул депутат.

Он уверен, что своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН.

Клинцевич признался, что не представляет, как в нынешних условиях можно «переформатировать» ООН, чтобы она в реальности стала тем, чем должна являться — источником и гарантом международного права, без чего «в мире окончательно рухнут сдерживающие правовые нормы, правила приличия и окончательно возобладает право сильного, что очень опасно».

«Де-юре европейцы будут с Вашингтоном не согласны, будут выступать с разными заявлениями, да и то не все, а де-факто будут скромно исполнять, что приказано», — признает Клинцевич.

Он напомнил о «прогибе» европейцев в случае американского переворота на Украине в 2014 году и о нынешней ситуации с «отравлением» Навального.

«Мы скоро узнаем достоверные детали спецоперации «Навальный», — заверил депутат.

По его мнению, как в истории со вторжением США в Ирак под предлогом несуществующего химоружия Садама Хусейна, так и в нынешнем объявлении о возобновлении санкций ООН против Ирана, Белый дом «считает своих граждан, да и всю мировую общественность дебилами, которые проглотят все».