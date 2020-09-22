Иран оценил последствия новых санкций США 

Министр иностранных дел Иран Мохаммад Джавад Зариф оценил последствия новых санкций, введенных США против исламской республики. Об этом он заявил на дискуссионной площадке «Комитет по международным отношениям», передает ТАСС

По мнению главы МИД, в новых американских санкциях нет ничего нового. «Не думаю, что они окажут более значительное влияние на Иран, чем было», — предположил он.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против Ирана вопреки ООН . Он пригрозил всем странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации мер в отношении Ирана, последствиями в форме односторонних действий Вашингтона.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.