За годы независимости Украина потеряла десятки миллионов жителей. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда», опубликованном 20 сентября, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

По словам Азарова, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов, если не учитывать жителей Донбасса и Крыма.

«Куда же делись еще 20 миллионов граждан за 30 лет независимости страны? Физическая убыль Украины составляется 300 тысяч человек в год. Каждый год мы теряем по Полтаве!» — сказал Азаров.

Он также отметил, что многие украинцы эмигрировали в Европу, США и Россию — на заработки за границу, по подсчетам экс-премьера, уехали 8-10 млн жителей страны.