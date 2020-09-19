На любимом курорте россиян начался голод

Тайская газета The Thaiger, сообщила, что жители острова Пхукет, который считается главным курортом Таиланда, начали голодать.
Основным заработком жителей курортных регионов Таиланда является международный туризм. Туристов сейчас на Пхукете нет из-за мер, принимаемых правительством Королевства, связанных с коронавирусной повесткой. Восстанавливать международный туризм правительство Таиланда не спешит, что приводит к росту протестных настроений среди населения. Люди массово потеряли работу. Оппозиция считает, что чиновники намеренно продолжают запугивать население коронавирусом в надежде избежать антиправительственных митингов и манифестаций.
Тем временем, муниципальный бюджет Пхукета, выделенный для покупки продовольствия и раздачи помощи потерявшим работу жителям, закончился.
«Несмотря на усилия по возрождению туризма, тысячи людей всё ещё нуждаются в бесплатных продуктах, чтобы выжить. Но бюджета на это уже нет, и неизвестно, когда деньги для раздачи продуктов могут появиться», — сообщил газете The Phuket News местный чиновник.