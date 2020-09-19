На любимом курорте россиян начался голод

Тайская газета The Thaiger, сообщила, что жители острова Пхукет , который считается главным курортом Таиланда , начали голодать.

Основным заработком жителей курортных регионов Таиланда является международный туризм. Туристов сейчас на Пхукете нет из-за мер, принимаемых правительством Королевства, связанных с коронавирусной повесткой. Восстанавливать международный туризм правительство Таиланда не спешит, что приводит к росту протестных настроений среди населения. Люди массово потеряли работу. Оппозиция считает, что чиновники намеренно продолжают запугивать население коронавирусом в надежде избежать антиправительственных митингов и манифестаций.

Тем временем, муниципальный бюджет Пхукета, выделенный для покупки продовольствия и раздачи помощи потерявшим работу жителям, закончился.