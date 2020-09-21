Трамп рассказал о зависти России и Китая

Президент Дональд Трамп считает, что США обладают "самым мощным оружием на Земле", а Россия Китай испытывают в связи с этим зависть. Такую позицию он изложил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Я направил $2,5 трлн на военные цели, поскольку наши вооруженные силы находились ранее в ужасном состоянии, — сказал американский лидер. — У нас есть отличное оружие, у нас есть самое мощное оружие на Земле, ни у кого нет ничего подобного. Я недавно уже говорил об этом: у нас есть оружие, столь невероятное и столь мощное, столь современное, что председатель КНР Си Цзиньпин и [президент России Владимир] Путин испытывают зависть".

"Мы восстановили мощь наших вооруженных сил, и нам это необходимо, стоит только посмотреть на Китай и Россию, — продолжил Трамп. — Думаю, что Китай сейчас представляет наибольшую проблему. Некоторые говорят: "Россия, Россия…" А когда я спрашиваю о Китае, то об этом не хотят говорить".

По словам главы Белого дома, до него "никто не проводил столь жесткую политику в отношении России".