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Трамп полагает, что Россия и Китай завидуют США как обладателю самого мощного оружия 

ТАСС и ещё 11 27 минут назад
Трамп рассказал о зависти России и Китая
Фото: Reuters
Президент Дональд Трамп считает, что США обладают "самым мощным оружием на Земле", а Россия и Китай испытывают в связи с этим зависть. Такую позицию он изложил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Я направил $2,5 трлн на военные цели, поскольку наши вооруженные силы находились ранее в ужасном состоянии, — сказал американский лидер. — У нас есть отличное оружие, у нас есть самое мощное оружие на Земле, ни у кого нет ничего подобного. Я недавно уже говорил об этом: у нас есть оружие, столь невероятное и столь мощное, столь современное, что председатель КНР Си Цзиньпин и [президент России Владимир] Путин испытывают зависть".

"Мы восстановили мощь наших вооруженных сил, и нам это необходимо, стоит только посмотреть на Китай и Россию, — продолжил Трамп. — Думаю, что Китай сейчас представляет наибольшую проблему. Некоторые говорят: "Россия, Россия…" А когда я спрашиваю о Китае, то об этом не хотят говорить".
По словам главы Белого дома, до него "никто не проводил столь жесткую политику в отношении России".

"И я гарантирую, что на встречах за закрытыми дверями Путин говорит это своему окружению, — добавил он. — Но если можно поладить с Китаем, с Россией, это будет решением проблемы".

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В мире , Армия , Оружие , США , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Fox News , Китай
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