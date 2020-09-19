Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кравчук отказался от поездки в Донбасс 

ИА Regnum 18 минут назад
Кравчук отказался от поездки в Донбасс
Фото: ТАСС
Условий для поездки главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука в Донбасс пока нет. Об этом сообщил сам бывший президент Украины в обнародованном 19 сентября интервью изданию Страна.ua.

«Когда там (в Донбассе — прим. ИА REGNUM) установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить, — сказал он. — Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет».

При этом Кравчук добавил, что он готов провести переговоры с «гражданским обществом» в Донбассе.
Как передавало ИА REGNUM, в августе глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключал возможности своего визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
ИА Regnum: последние новости
Симоньян высказалась по поводу смерти Стивена Коэна Симоньян высказалась по поводу смерти Стивена Коэна Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране Умер экс-барабанщик рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк Умер экс-барабанщик рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк
В мире , Украина , Леонид Кравчук , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение