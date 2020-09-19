Кравчук отказался от поездки в Донбасс 

Условий для поездки главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука в Донбасс пока нет. Об этом сообщил сам бывший президент Украины в обнародованном 19 сентября интервью изданию Страна.ua.

«Когда там (в Донбассе — прим. ИА REGNUM) установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить, — сказал он. — Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет».

При этом Кравчук добавил, что он готов провести переговоры с «гражданским обществом» в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, в августе глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключал возможности своего визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.