МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за утечку данных

В субботу один из оппозиционных Telegram-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии с их датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам".

"Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет — ред.)", — сказала агентству пресс-секретарь МВД.

В МВД Белоруссии ранее сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению". Как отмечали в ведомстве, это делается для того, чтобы "всячески склонить" сотрудников милиции к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого "оттока" правоохранителей, "бросания удостоверений" с их стороны не наблюдается.