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В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков 

РИА Новости 45 минут назад
МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за утечку данных
Фото: РИА Новости
Органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В субботу один из оппозиционных Telegram-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии с их датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам".

"Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет — ред.)", — сказала агентству пресс-секретарь МВД.

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В МВД Белоруссии ранее сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению". Как отмечали в ведомстве, это делается для того, чтобы "всячески склонить" сотрудников милиции к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого "оттока" правоохранителей, "бросания удостоверений" с их стороны не наблюдается.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.
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В мире , Белоруссия в огне , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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