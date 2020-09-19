Умер бывший барабанщик Uriah Heep

Бывший барабанщик британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк умер в субботу на 74-м году жизни. Об этом сообщил музыкальный журнал Rolling Stone.

По информации издания, причиной смерти музыканта, который также участвовал в записи двух первых альбомов группы британского рок-музыканта Оззи Осборна — Blizzard of Ozz (1980) и Diary of a Madman (1981), стал рак простаты.

Смерть Керслейка подтвердил клавишник, гитарист и автор песен Uriah Heep Кен Хенсли

"С величайшей грустью в сердце сообщаю вам, что Ли Керслейк, мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл, проиграл битву с раком сегодня в 3:30 утра. Хвала Господу, скончался он мирно, но нам его будет очень не хватать", — приводит журнал слова Хенсли.

Он не уточнил, где именно умер Керслейк.

Прокомментировал печальное известие и гитарист группы Мик Бокс

"Ли был одним из самых добрых людей на Земле. Помимо того, что он был мне как брат, он был невероятным барабанщиком, певцом и автором песен. Он любил жизнь безо всякий исключений, и его очень сильно любили поклонники, а также все, кто встречался на его пути", — написал Бокс в Facebook.

Именно работа в Uriah Heep принесла Керслейку наибольшую известность. Он присоединился к группе из Лондона в 1971 году, а его имя впервые появилось на четвертом студийном альбоме группы Demons and Wizards 1972 года. Всего же он поучаствовал в записи еще восьми альбомов Uriah Heep.

Керслейк ушел из жизни за один день до сорокового юбилея выхода в свет альбома Blizzard of Ozz, который остается самым продаваем диском Озборна.