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Кравчук признал необходимость предоставления Донбассу особого статуса 

News.ru и ещё 11 57 минут назад
Кравчук признал необходимость особого статуса Донбасса
Фото: РИА Новости
Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Страна.UA».

Украина не возражает против выработки такого подхода (предоставления особого статуса. — NEWS.ru). Те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймём, мы не сможем двигаться вперёд, — цитирует ТАСС Кравчука.

Ранее первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин высказался за особый статус Донбасса и всеобщую амнистию на территориях самопровозглашённых республик. За это он подвергся критике в правительстве Украины.
Кравчук прокомментировал недавние заявления Фокина о Донбассе. Отвечая на вопрос, почему на него «все так накинулись», Кравчук сказал: «не прописан особый статус Донбасса. Идёт речь о неподконтрольных районах, а Донбасс — это широкое понятие». Он добавил, что выступает за амнистию для всех, «кроме тех, у кого руки в крови».
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
Как писал NEWS.ru, переговорщики от Украины сообщают, что Кравчук «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.
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Комментарии
В мире , Украина , Витольд Фокин , Леонид Кравчук , Борис Грызлов , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Ивано-Франковск , Киев , Львов
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