Порошенко заявил о своем «мировом рекорде»

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует в том числе сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год.
"Вынуждены признать, эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны", — цитирует Порошенко пресс-служба его политсилы.
Порошенко подчеркнул, что при этом президент Владимир Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, "которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов".
"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на Госбюро расследований. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире", — заявил экс-президент.
Он утверждает, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.