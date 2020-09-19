Пранкеры разыграли главу ЕП от имени Тихановской

ЕС в Брюсселе. Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД

В разговоре с пранкерами, представившимися Тихановской и Науседой, глава Европарламента заявил, что ЕП очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты. Кроме того, Сассоли пригласил Тихановскую, роль которой исполнила девушка-пранкер, приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом Макалистером.

"У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас… Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, … можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером, и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее", — заявил в разговоре с пранкерами Сассоли.

Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, будут ли введены санкции в отношении Белоруссии на уровне Европейского парламента и какие именно.

"У нас будет следующая сессия в начале октября, и это станет хорошим поводом для вас посетить нас", — отвечает глава ЕП.

В беседе с главой Европарламента пранкер от лица Науседы также говорит Сассоли, что якобы установлена неофициальная связь с премьером Белоруссии Романом Головченко , а в правительстве и парламенте страны многие поддерживают Тихановскую и ждут "удобного момента, когда позиции (президента Белоруссии Александра) Лукашенко окончательно ослабнут". В ответ на это Сассоли заявил, что "это очень интересная информация".