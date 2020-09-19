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СМИ: Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Япония потратит $770 млн на освоение Луны
Фото: Reuters
Япония в следующем финансовом году (апрель 2021 — март 2022 года) выделит порядка 80 млрд иен ($770 млн) на участие в проекте по освоению Луны, который был предложен США. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
Большая часть из этих средств будет потрачена на разработку нового беспилотного грузового корабля, который должен прийти на замену нынешнему "Конотори ("Аист"), используемому с 2009 года для доставки грузов к Международной космической станции (МКС). Новый грузовик, как ожидается, сможет участвовать в снабжении окололунной станции Gateway.
Общий бюджет Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на 2021 финансовый год составит 280 млрд иен ($2,6 млрд), что станет рекордом за все время существования агентства.
В 2019 году Япония объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA. 10 июля Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии с целью поставок необходимого исследовательского оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.
NASA весной 2019 года сообщило, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
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Комментарии
В мире , Наука и техника , Минобрнауки , NASA , США , Япония
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