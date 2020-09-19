Евросоюз снова ломает голову над тем, как быть с беженцами. Предметом споров стало распределение беженцев из сгоревшего крупнейшего лагеря «Мориа» в Греции . Инициативу Германии принять у себя мигрантов поддержало меньшинство членов ЕС. Резко против этой идеи выступил канцлер Австрии Себастьян Курц . И именно позиция Вены разочаровала немецких политиков.

После пожара в крупнейшем в Европе лагере для беженцев «Мориа» Евросоюз снова столкнулся с необходимостью вернуться к дискуссии 2015 года — миграционной политике. И тогда, и сейчас лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению. В 2015 году вопрос политики в отношении мигрантов стал серьезным испытанием для солидарности членов содружества. И хотя сейчас предметом разговора стала не миграционная политика в целом, а помощь беженцам «Мориа», лидеры Евросоюза снова столкнулись с противоречиями. Дискуссию усугубляют и без того сложные и запутанные отношения между странами.

Пожар в лагере для беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос произошел в ночь на 9 сентября. О пострадавших не сообщается, известно только, что крупнейший в Европе лагерь полностью сгорел. В «Мориа» находились 12,8 тыс. человек — это в четыре раза больше, чем предполагаемая вместительность лагеря. Пожар произошел вскоре после того, как были выявлено 35 случаев заражения среди беженцев, проживающих в лагере.

Поток беженцев в Европу резко усилился за время пандемии коронавируса. Согласно информации PA Media, с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек, прошения об убежище которых не приняла Великобритания , пересекли Ла-Манш на небольших лодках. И это в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией.

10 сентября лидеры ЕС принялись обсуждать меры помощи беженцам «Мориа» и самой Греции, которая из-за своего географического положения испытывает серьезные трудности в связи с наплывом мигрантов.

В качестве экстренной меры европейским политикам было предложено принять у себя беженцев из Греции, чтобы Афины могли решить проблему переполненности лагерей и нехватки мест для новых мигрантов.

Ожидаемо, инициативу проявила Германия, чувствующая особую ответственность за мигрантский кризис 2015 года.

ФРГ, как лидер Евросоюза и председательствующая в Совете Европы страна, вынуждена была подать пример толерантности остальным членам содружества.

В результате Берлин взялся принять 1553 беженца. При этом немецкие политики продемонстрировали еще большую инициативу — сопредседатель Социал-демократической партии Саския Эскен потребовала согласовать большее количество мигрантов. Лидер парламентской партии зеленых Катрин Геринг-Эккардт предложила принять 5 тыс. человек.

Вместе с тем министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Берлин должен не просто помочь беженцам из лагеря «Мориа», но также подтолкнуть остальных членов содружества к координированному поиску решения миграционной проблемы. По его мнению, пытаясь действовать в одиночку, Германия попросту не способствует попыткам сформулировать общий европейский ответ.

Депутат бундестага Матиас Мидделберг сказал Deutsche Welle, что «Германия не должна создавать впечатление, будто готова решить проблему миграции самостоятельно».

Впрочем, вариантов у Берлина не так много. Из 27 членов ЕС только восемь согласились участвовать в берлинской инициативе по поиску убежища для 400 детей, оставшихся без сопровождения. Примерно 100-150 детей примут Франция и Германия, Финляндия — 11. Ожидается, что остальных детей распределят между собой Бельгия, Хорватия, Словения, Люксембург и Португалия. Готовность помочь также высказала Швейцария.

Такие страны, как Венгрия или Польша, которые традиционно выступают против «политики открытых дверей», отказались от участия в распределении мигрантов. Их демарш был ожидаем. Настоящим ударом для Германии стала позиция Австрии.

Вена не просто отказалась принимать беженцев. Она сделала это в достаточно жесткой форме. Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал, что «не пойдет немецким путем». Вместе этого австрийские власти заявили, что помогут беженцам на местах, на самом Лесбосе, обеспечив питанием и теплой одеждой.

«Это не решение проблемы. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не посылать сигналы [о готовности принять всех беженцев], которые затем вызовут цепную реакцию, с которой мы, возможно, больше не сможем справиться, — сказал министр внутренних дел Австрии Александр Шелленберг. —

Если мы опустошим лагерь «Мори», он снова будет полон. Если вы пошлете сигналы о том, что надежда попасть в Европу существует, то тысячи беженцев скоро снова будут стоять у границ, например, в Шпильфельде».

С одной стороны, реакция Австрии стала для Германии неожиданностью. Частью правящей коалиции в стране являются «зеленые», которые принципиально выступают за принятие беженцев.

С другой стороны, от канцлера Австрии ожидать принципиально другого решения не приходилось. В 2015 году Вернер Файманн, на тот момент канцлер страны, был одним из немногих лидеров ЕС, кто полностью поддержал «политику открытых дверей» Ангелы Меркель . Уже через год, глядя на рост антимигрантских настроений в обществе, канцлер начал дистанцироваться от позиции гостеприимства.

В начале 2016 года Файман окончательно сменил курс, введя в Австрии лимит по приему беженцев, а затем вовсе ужесточил правила предоставления убежища в стране. Однако политическая карьера Файмана не выдержала ударов, и в мае 2016-го он подал в отставку, потеряв доверие правительства. Через год страну возглавил Себастьян Курц, открыто критикующий «политику открытых дверей», что также проложило ему путь в кресло канцлера.

Соответственно, ожидать от него внезапной поддержки в вопросе приема беженцев не приходилось. Однако именно на Австрию немецкие политики затаили обиду.