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Мать 13 детей и звезда шоу о беременности покончила с собой 

Lenta.ru 1 час назад
Мать 13 детей покончила с собой
Фото: The Sun
Что толкнуло женщину на такой шаг, не уточняется, пишет The Sun.
Тело 43-летней британки нашли неподалеку от ее дома в Уэртинге в апреле. Однако ее семья рассказала о случившемся только почти полгода спустя. Отмечается, что незадолго до трагедии звезда телешоу «Невероятные беременности» говорила о самоубийстве.
Женщина и ее муж появились в эфире шоу в 2016 году. Тогда у пары было 11 детей, а миссис Гарднер была беременна 12-м. Супруги рассказывали о семейных хлопотах.

«Не все из моих беременностей были запланированными, но каждая из них была желанной», — призналась многодетная мать.

При этом она рассказала, что иногда в их доме царит хаос: дети гоняются за собаками, а взрослые — за детьми.
Гарднер вела соцсети, используя личный хэштег. В постах она рассказывала про свою большую семью и любовь к многочисленным детям.
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