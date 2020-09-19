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Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки 

РИА Новости и ещё 3 27 минут назад
Заявление Колесниковой передано в МВД
Фото: РИА Новости
Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман — пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.

"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", — сказал журналистам Герман.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Колесникова и еще один член КС — юрист Максим Знак — проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.
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Комментарии
В мире , СНГ , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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