ВОЗ обратилась ко всем странам

Мировое сообщество должно инвестировать в охрану здоровья, чтобы не допустить в будущем масштабных вспышек инфекционных заболеваний, подобных вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19. С таким призывом обратился в пятницу к правительствам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Все страны должны работать вместе и делать инвестиции", — заявил он на брифинге в Женеве, добавив: "Это позволит обеспечить, чтобы пандемия подобного размаха и тяжести больше никогда не повторилась".

По словам гендиректора, имея политическую волю и готовность финансировать в здравоохранение, мировое сообщество "может предотвращать будущие пандемии и бороться с ними".

В нынешних условиях, когда многие страны "начинают открываться" после карантинных мер, заболеваемость и смертность от COVID-19 "начинает расти", отметил глава ВОЗ, обратив на внимание на "тревогу по поводу потенциальной нехватки мест в больницах". Речь идет о "критическом моменте для стран", констатировал он. ВОЗ "просит лидеров принять целенаправленные меры, которые могут воспрепятствовать распространению инфекции и обеспечить защиту систем и работников здравоохранения".