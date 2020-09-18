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Глава ВОЗ призвал мировое сообщество инвестировать в подготовку к новым пандемиям 

ТАСС 20 минут назад
ВОЗ обратилась ко всем странам
Фото: Reuters
Мировое сообщество должно инвестировать в охрану здоровья, чтобы не допустить в будущем масштабных вспышек инфекционных заболеваний, подобных вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19. С таким призывом обратился в пятницу к правительствам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Все страны должны работать вместе и делать инвестиции", — заявил он на брифинге в Женеве, добавив: "Это позволит обеспечить, чтобы пандемия подобного размаха и тяжести больше никогда не повторилась".

По словам гендиректора, имея политическую волю и готовность финансировать в здравоохранение, мировое сообщество "может предотвращать будущие пандемии и бороться с ними".
В нынешних условиях, когда многие страны "начинают открываться" после карантинных мер, заболеваемость и смертность от COVID-19 "начинает расти", отметил глава ВОЗ, обратив на внимание на "тревогу по поводу потенциальной нехватки мест в больницах". Речь идет о "критическом моменте для стран", констатировал он. ВОЗ "просит лидеров принять целенаправленные меры, которые могут воспрепятствовать распространению инфекции и обеспечить защиту систем и работников здравоохранения".

"Если страны хотят продемонстрировать реальную приверженность победе над вирусом, то это можно сделать проявив подлинную солидарность", — отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, необходимы финансовые ресурсы "для покрытия расходов на вакцины, терапевтические средства и диагностические инструменты", резюмировал он.

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В мире , ВОЗ
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