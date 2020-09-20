США выдвинули России ультиматум 

Если Россия не примет предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится.
Такой ультиматум в интервью «Коммерсанту» выдвинул специальный представитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — добавил он, отметив, что Вашингтон уже завтра мог бы заключить указанное соглашение.