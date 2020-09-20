США выдвинули России ультиматум 

«Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — добавил он, отметив, что Вашингтон уже завтра мог бы заключить указанное соглашение.