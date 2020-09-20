Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

США выдвинули России ультиматум 

Lenta.ru и ещё 7 24 минуты назад
США выдвинули России ультиматум
Фото: РИА Новости
Если Россия не примет предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится.
СНВ-3: Вашингтон затеял с Кремлем новую игру
Такой ультиматум в интервью «Коммерсанту» выдвинул специальный представитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — добавил он, отметив, что Вашингтон уже завтра мог бы заключить указанное соглашение.

«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Последние новости
В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами Сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии Сын Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение