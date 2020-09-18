Джонсон: начинается вторая волна COVID-19

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. … Мы хотим держать экономику открытой … мы хотим, чтобы бизнес развивался", — сказал премьер, отметив, что единственный способ добиться этого — следовать инструкциям.