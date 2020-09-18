Вайнштейн остался без ордена Британской империи

Осуждённый и отбывающий тюремный срок в США американский кинопродюсер Харви Вайнштейн лишён ордена командора Британской империи решением Комитета по лишению почётных званий Великобритании

В сообщении, распространённом комитетом через правительственный бюллетень The Gazette, говорится, что королева Великобритании распорядилась не только отобрать у продюсера почётную награду, но и стереть имя Вайнштейна из реестра ордена, сообщает РИА Новости.

Орден командора Британской империи был присуждён Харви Вайнштейну 29 января 2004 года.

Как сообщал NEWS.ru, в июле этого года две бывшие жены Харви Вайнштейна добились через суд временной заморозки его активов в размере около $6 миллионов. 29 мая Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. Ему вменили преступления сразу в отношении четырёх женщин.

11 марта Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. При этом Вайнштейн был оправдан по трём другим пунктам, включая более серьёзное изнасилование.