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Харви Вайнштейн остался без ордена командора Британской империи 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Вайнштейн остался без ордена Британской империи
Фото: Reuters
Осуждённый и отбывающий тюремный срок в США американский кинопродюсер Харви Вайнштейн лишён ордена командора Британской империи решением Комитета по лишению почётных званий Великобритании.
В сообщении, распространённом комитетом через правительственный бюллетень The Gazette, говорится, что королева Великобритании распорядилась не только отобрать у продюсера почётную награду, но и стереть имя Вайнштейна из реестра ордена, сообщает РИА Новости.
Орден командора Британской империи был присуждён Харви Вайнштейну 29 января 2004 года.
Как сообщал NEWS.ru, в июле этого года две бывшие жены Харви Вайнштейна добились через суд временной заморозки его активов в размере около $6 миллионов. 29 мая Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. Ему вменили преступления сразу в отношении четырёх женщин.
11 марта Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. При этом Вайнштейн был оправдан по трём другим пунктам, включая более серьёзное изнасилование.
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Комментарии
В мире , Другое , Харви Вайнштейн , РИА Новости , США , Великобритания
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