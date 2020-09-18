Белорусский оппозиционер начал голодовку

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Один из лидеров Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак начал голодовку в СИЗО . Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

Он начал голодовку в знак протеста против предъявленных ему обвинений.

Знака обвиняют в призывах к смене власти и конституционного строя. Он считает свое уголовное преследование незаконным.

Ранее Знак стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя». Помимо него подозреваемой по данному делу проходит Мария Колесникова , также задержан ее адвокат Илья Салей.