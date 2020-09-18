Белорус совершил самосожжение в знак протеста 

Житель Белоруссии совершил самосожжение в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста, проходящих в стране. Об этом сообщает телеграм-канал «Некста» (Nexta).

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Сегодня житель города Смолевичи Минской области поджег себя у входа в здание местного районного отдела внутренних дел (РОВД) в знак протеста против жестокости сотрудников правоохранительных органов при разгоне протестов.

На видеозаписи, которую опубликовала «Некста», видно, как охваченный пламенем мужчина мечется, снимая с себя одежду, и падает на землю, и слышно, как зовет на помощь. Некоторое время спустя из здания выбежал сотрудник милиции с огнетушителем и стал тушить мужчину.

По информации телеграм-канала, пострадавший получил ожоги 90% тела и в настоящее время находится в реанимации.

В апреле сообщалось, что послушник Троице-Сергиевой лавры (мужской православный монастырь в Сергиевом Посаде, Московская область) совершил самосожжение, после того как у него была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19