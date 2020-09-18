В США собрали деньги на покупку Ленина 

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Американский художник Дэвид Датуна заявил, что проект покупки тела Владимира Ленина встретил широкую поддержку и уже собрано больше $50 млн Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, ранее Датуна выступил с инициативой построить копию Мавзолея в Вашингтоне и заявил о желании выкупить тело Ленина.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — пояснил художник.

По его словам, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, и удалось собрать уже более $50 млн При этом в ЦК КПРФ негативно оценили эту идею. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что Родину, историю и вождей продают только предатели.