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В США собрали деньги на покупку Ленина 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
В США собрали деньги на покупку Ленина
Фото: РИА Новости
Американский художник Дэвид Датуна заявил, что проект покупки тела Владимира Ленина встретил широкую поддержку и уже собрано больше $50 млн Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, ранее Датуна выступил с инициативой построить копию Мавзолея в Вашингтоне и заявил о желании выкупить тело Ленина.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — пояснил художник.

По его словам, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, и удалось собрать уже более $50 млн При этом в ЦК КПРФ негативно оценили эту идею. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что Родину, историю и вождей продают только предатели.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Виталий Милонов заявил, что тело Владимира Ленина следует захоронить, а Мавзолей снести. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что продажа тела Ленина может принести в бюджет «огромные деньги».
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Комментарии 3
В мире , Геннадий Зюганов , Дэвид Датуна , Владимир Жириновский , Виталий Милонов , КПРФ , ЛДПР , США
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