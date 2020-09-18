В США собрали деньги на покупку Ленина 

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что проект покупки тела Владимира Ленина встретил широкую поддержку и уже собрано больше $50 млн Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, ранее Датуна выступил с инициативой построить копию Мавзолея в Вашингтоне и заявил о желании выкупить тело Ленина.
«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — пояснил художник.
По его словам, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, и удалось собрать уже более $50 млн При этом в ЦК КПРФ негативно оценили эту идею. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что Родину, историю и вождей продают только предатели.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Виталий Милонов заявил, что тело Владимира Ленина следует захоронить, а Мавзолей снести. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что продажа тела Ленина может принести в бюджет «огромные деньги».