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Предсказано «страшное падение» Америки 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Предсказано «страшное падение» Америки
Фото: РИА Новости
В своем пророчестве афонский старец, схиархимандрит Стефан Карульский предсказал спасительную роль двух стран после падения Америки. Об этом пишет «Царьград».

«Америка скоро рухнет. Пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараясь спастись в России и Сербии», — предсказал он.

При этом схиархимандрит Стефан не уточнил, когда именно это произойдет. Старец скончался в 2001 году, оставив пророчество, отмечает издание.
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«Рамблер» писал, что ранее были опубликованы пророчества Тита Нилова, которого называют «русским Нострадамусом». Среди прочего, он предсказывал России пришествие «антихристов» и безбожие.
В катренах же самого Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.
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В мире , Царьград ТВ
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