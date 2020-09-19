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Евросоюз отвел Лукашенко срок 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Евросоюз отвел Лукашенко срок
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен считаться официальным главой государства с ноября. Об этом заявили депутаты Европарламента, передает Reuters.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — сказано в заявлении представительного и законодательного органа.

В этот день официально заканчивается пятый президентский срок Лукашенко. Его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.
Ранее Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко.

«Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса.

Окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Reuters
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