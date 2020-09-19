Евросоюз отвел Лукашенко срок 

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«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — сказано в заявлении представительного и законодательного органа.

В этот день официально заканчивается пятый президентский срок Лукашенко. Его инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года.

Ранее Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко.

«Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.