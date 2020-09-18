Стрелков: США передают Украине секретные данные по Крыму 

США передают разведывательные данные и поставляют боевое снаряжение специальным службам Украины с 2014 года. Об этом бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил «Ура.ру».

14 сентября анонимные бывшие и действующие официальные лица США сообщили NBC, что Россия с высокой вероятностью вознаграждает талибов и рассматривает это как пропорциональный ответ на вооружение со стороны США украинских подразделений, сражающихся в Крыму.

Сегодня в посольстве России в США интерпретировали это как признание США в поддержке террористической деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму и потребовало разъяснений.

«Соединенные Штаты с 2014 года регулярно передают Украине сведения со своих разведывательных спутников», — прокомментировал Стрелков.

Также он заявил, что США поставляют украинским спецслужбам боевое снаряжение, и высказал мнение, что теоретически украинские военные могут проводить операции в Крыму, так как полуострова очень большая, а в Херсоне базируются две роты спецназа, специализирующиеся на морских операциях.