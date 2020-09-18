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Стрелков: США передают Украине секретные данные по Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
Стрелков: США передают Украине секретные данные по Крыму
Фото: ТАСС
США передают разведывательные данные и поставляют боевое снаряжение специальным службам Украины с 2014 года. Об этом бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил «Ура.ру».
В июне, как сообщал «Рамблер», издание The New York Times сообщило, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
14 сентября анонимные бывшие и действующие официальные лица США сообщили NBC, что Россия с высокой вероятностью вознаграждает талибов и рассматривает это как пропорциональный ответ на вооружение со стороны США украинских подразделений, сражающихся в Крыму.
Сегодня в посольстве России в США интерпретировали это как признание США в поддержке террористической деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму и потребовало разъяснений.

«Соединенные Штаты с 2014 года регулярно передают Украине сведения со своих разведывательных спутников», — прокомментировал Стрелков.

Также он заявил, что США поставляют украинским спецслужбам боевое снаряжение, и высказал мнение, что теоретически украинские военные могут проводить операции в Крыму, так как полуострова очень большая, а в Херсоне базируются две роты спецназа, специализирующиеся на морских операциях.
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В мире , США , Украина , Игорь Стрелков , Генштаб , ГРУ , СБУ , Талибан , телеканал NBC , Республика Крым
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