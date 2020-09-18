Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украина начала готовить амнистию для Донбасса 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Украина начала готовить амнистию для Донбасса
Фото: РИА Новости
Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашенных республик.

«Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — заявил он.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.
Последние новости
Володин увидел след немецких спецслужб в деле Навального Володин увидел след немецких спецслужб в деле Навального Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Власти России сэкономят на лекарствах для людей Власти России сэкономят на лекарствах для людей
Комментарии 1
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убившую мужа с ножом россиянку оправдали
Убившую мужа с ножом россиянку оправдали
«На донышке»: Шурыгину высмеяли за фото с бутылкой
«На донышке»: Шурыгину высмеяли за фото с бутылкой
«Запасайтесь патронами»: США предсказали восстание
«Запасайтесь патронами»: США предсказали восстание
ЧП на Крымском мосту: судам угрожает опасность
ЧП на Крымском мосту: судам угрожает опасность
Видео
Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске
00:25
Опубликовано видео признания убийцы девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
США показали перехват «российской» ракеты гаубицей
01:17
США показали перехват «российской» ракеты гаубицей
Армия В мире
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение