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В Сети восхитились «самым красивым» священнослужителем 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Сети восхитились «самым красивым» священнослужителем
Фото: РИА Новости
В английском городке Формби восхитились внешностью нового викария местной церкви Святого Луки, рассказало издание The Sun.
Его сравнили с "горячим священником" в роли Эндрю Скотта в сериале "Дрянь".
В местном сообществе в Facebook пользователи пошутили, что теперь число прихожан явно вырастет.

"У меня много грехов, в которых мне необходимо внезапно исповедаться", — написала Alison Doran.

"В исповедальне будет очередь", — пишет Gill Bye.

"Надо бы начать ходить в церковь", — задумалась Kate Cleary.

Однако, как отмечает издание, поклонники нового викария могут быть разочарованы, когда узнают, что у него есть жена и двое детей.
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В мире , Эндрю Скотт
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