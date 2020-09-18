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«Лукашенко покидал форум с губной помадой на щеке» 

Артём Кульша 19 минут назад
Белоруски зацеловали президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.
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Вчера, как сообщал «Рамблер», на «Минск-арене» в Минске состоялся Большой форум женщин. Ведущими мероприятия были актер минского театра имени Горького Руслан Чернецкий и ведущий «Белтелерадиокомпании» Сергей Луговский. Они заявили со сцены, что участницы мероприятия собрались, чтобы отстоять свой выбор. Заместительница министра здравоохранения Елена Богдан открыла форум.

«Мы, женщины, не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные и безумные телеграм-квесты», — заявила она.

Также со сцены выступили игуменья Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно Гавриила, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, старший инспектор по особым поручениям милиции Витебска Маргарита Анюховская, певица Жанет, певицы сестры Александра и Валентина Груздевы, певец Николай Басков и Лукашенко.

«Его (президента. — Прим. ред.) женщины встречали не хуже, чем Баскова. Александр Григорьевич им пообещал, что мужики во всем разберутся. Женщины покидали форум в уверенности, что только мы можем отстоять нашего президента. Лукашенко покидал форум с губной помадой на щеке — зацеловали благодарные белоруски», — сообщает Tut.by.

Комментарии 1
В мире , Видео , Руслан Чернецкий , Александр Груздев , Николай Басков , Александр Лукашенко , Елена Богдан
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