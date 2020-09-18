Белоруски зацеловали президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tut.by.
Вчера, как сообщал «Рамблер», на «Минск-арене» в Минске состоялся Большой форум женщин. Ведущими мероприятия были актер минского театра имени Горького Руслан Чернецкий и ведущий «Белтелерадиокомпании» Сергей Луговский. Они заявили со сцены, что участницы мероприятия собрались, чтобы отстоять свой выбор. Заместительница министра здравоохранения Елена Богдан открыла форум.
«Мы, женщины, не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные и безумные телеграм-квесты», — заявила она.
Также со сцены выступили игуменья Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно Гавриила, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, старший инспектор по особым поручениям милиции Витебска Маргарита Анюховская, певица Жанет, певицы сестры Александра и Валентина Груздевы, певец Николай Басков и Лукашенко.
«Его (президента. — Прим. ред.) женщины встречали не хуже, чем Баскова. Александр Григорьевич им пообещал, что мужики во всем разберутся. Женщины покидали форум в уверенности, что только мы можем отстоять нашего президента. Лукашенко покидал форум с губной помадой на щеке — зацеловали благодарные белоруски», — сообщает Tut.by.