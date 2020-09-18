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Египет сделал подарок россиянам 

Артём Кульша 1 час назад
Цены на отдых в Египте будут приемлемыми для российских туристов. Об этом, как сообщает «Газета.ru», заявила заместительница министра туризма Египта Гада Шаляби.
Курорты России подорожают
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять. 2 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился восстановить авиасообщение, в частности, с Египтом.
Вчера Шаляби заявила, что российским туристам всегда предоставлялись лучшие цены на отдых в Египте, а сейчас они будут приемлемыми, так как отели работают с небольшой выгодой, которая едва покрывает их расходы.
В понедельник исполнительный директор туристического оператора «Интурист» Сергей Толчин рассказал, что осенние зарубежные туры подорожали в полтора-два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по причине отсутствия чартерных рейсов и ограниченности регулярного авиасообщения.
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В мире , Видео , Общество , Сергей Толчин , Михаил Мишустин , Египет
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