Египет сделал подарок россиянам 

Цены на отдых в Египте будут приемлемыми для российских туристов. Об этом, как сообщает «Газета.ru», заявила заместительница министра туризма Египта Гада Шаляби.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять. 2 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился восстановить авиасообщение, в частности, с Египтом.
Вчера Шаляби заявила, что российским туристам всегда предоставлялись лучшие цены на отдых в Египте, а сейчас они будут приемлемыми, так как отели работают с небольшой выгодой, которая едва покрывает их расходы.
В понедельник исполнительный директор туристического оператора «Интурист» Сергей Толчин рассказал, что осенние зарубежные туры подорожали в полтора-два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по причине отсутствия чартерных рейсов и ограниченности регулярного авиасообщения.