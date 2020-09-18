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Умер автор книги про Форреста Гампа Уинстон Грум 

Мир24 и ещё 6 1 час назад
Умер автор книги про Форреста Гампа Уинстон Грум
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
В США скончался автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум. Ему было 77 лет, пишет The Associated Press.
Писатель умер в штате Алабама, это подтверждают мэр города, в котором он жил, и похоронное бюро, сообщает издание.
Уинстон Грум родился 23 марта 1943 года в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, но вырос в Мобиле, штат Алабама. Его роман «Форрест Гамп» вышел в 1986 году.
По мотивам книги режиссер Роберт Земекис снял одноименный фильм, который появился на большом экране в 1994 году. Лента получила шесть «Оскаров». Главную роль в кино сыграл актер Том Хэнкс.
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В мире , Том Хэнкс , Роберт Земекис , Associated Press , США
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