Байден назвал Россию противником США 

Так он ответил на вопрос ведущего во время своего выступления в штате Пенсильвания. Журналист спросил, считает ли демократ Москву врагом Вашингтона. «Я считаю, что Россия — противник. И я действительно так думаю», — указал он. Кандидат в президенты отметил, что также считает Китай серьезным противником Штатов.

Помимо этого, Байден прокомментировал слухи о вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс: он заявил, что за них заплатят цену, и это будет экономическая цена.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев , Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину