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Госдеп распространил заявление 29 стран, в котором они осудили отключение интернета в Белоруссии

Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины. Заявление подписано представителями США

Эти государства «глубоко обеспокоены» и осуждают «частичное или полное отключение интернета». Также власти Белоруссии подверглись критике за «целенаправленное блокирование контента». Выборы белорусского президента в заявлении назвали «сфальсифицированными», передает ТАСС.

Напомним, глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства.

Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.

Позже власти Белоруссии потребовали снизить скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.