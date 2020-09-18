Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Отключение интернета в Белоруссии осудили почти 30 стран 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 56 минут назад
Госдеп распространил заявление 29 стран, в котором они осудили отключение интернета в Белоруссии.
Заявление подписано представителями США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.
Эти государства «глубоко обеспокоены» и осуждают «частичное или полное отключение интернета». Также власти Белоруссии подверглись критике за «целенаправленное блокирование контента». Выборы белорусского президента в заявлении назвали «сфальсифицированными», передает ТАСС.
Напомним, глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства.
Проблемы с интернетом начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения президентских выборов. Тогда оказались недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.
Позже власти Белоруссии потребовали снизить скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к нескольким десяткам информационных ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Литва и Польша рассказали о ситуации на границе с Белоруссией Литва и Польша рассказали о ситуации на границе с Белоруссией Глава Еврокомиссии объявила «Северный поток – 2» политическим проектом Глава Еврокомиссии объявила «Северный поток – 2» политическим проектом Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»
Комментарии 67
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Австралия , Австрия , Бельгия , Болгария , Германия , Греция , Дания , Ирландия , Исландия , Канада , Кипр , Латвия , Литва , Лихтенштейн , Люксембург , Нидерланды , Норвегия , Польша , Словения , США , Великобритания , Финляндия , Франция , Чехия , Швейцария , Швеция , Эстония , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Жена рэпера сделала селфи с мертвым мужем
Жена рэпера сделала селфи с мертвым мужем
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение