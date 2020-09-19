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Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости 

РИА Новости и ещё 15 53 минуты назад
Самоизоляцию сочли проявлением слабости
Фото: РИА Новости
Самоизоляция во время пандемии коронавируса — это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Вы не поддались этой глупости — "оставайся дома, а экономикой займемся позже" — это для слабых", — приводит слова президента портал G1.

Болсонару общался с сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу. Он поблагодарил их за то, что работа, несмотря на пандемию, продолжалась.
Болсонару добавил, что вирус — это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.
Президент Бразилии, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.
Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.
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В мире , Другое , Латинская Америка , Бразилия
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