Самоизоляцию сочли проявлением слабости

Самоизоляция во время пандемии коронавируса — это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Вы не поддались этой глупости — "оставайся дома, а экономикой займемся позже" — это для слабых", — приводит слова президента портал G1.

Болсонару общался с сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу. Он поблагодарил их за то, что работа, несмотря на пандемию, продолжалась.

Болсонару добавил, что вирус — это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.

Президент Бразилии, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.

Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.